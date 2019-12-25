Петербуржцу вынесли приговор за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в Маяковке

Суд вынес приговор мужчине, который сообщил о готовящемся взрыве в библиотеке Маяковского на Невском проспекте. Он получил условный срок лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
25 сентября 2021 года Виталий Лысенко позвонил по номеру "112" и заявил о заминировании здания. Он в тот момент находился в помещении отдела литературы по искусству и музыке "Невский ART" в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки никаких опасных устройств и веществ обнаружено не было.
Лысенко признал свою вину и раскаялся. Ему назначили лишение свободы на 3 года условно с испытательным сроком 1 год.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что по делу о подрыве фейерверка на Товарищеском задержали четвертого человека.
Фото: Pixabay
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