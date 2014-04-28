Финансовый аналитик Беляев назвал лучший способ откладывать сбережения

Сегодня сложилась уникальная ситуация, когда банки предлагают довольно высокие ставки по краткосрочным депозитам сроком от трех месяцев до полугода.

Высокие банковские ставки по вкладам, наблюдаемые сейчас, носят временный характер и могут исчезнуть уже к концу текущего года, считает первый заместитель председателя правления Национального Банка Сбережений Мария Бродовская, прокомментировавшая ситуацию агентству "Прайм". Такое предложение обусловлено повышенным спросом на свободные средства накануне Нового года и ожиданиями изменений ключевой ставки Центрального банка.

Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев разъяснил читателям издания "Вечерний Санкт-Петербург", каким образом лучше распорядиться имеющимися накоплениями в современных условиях.

Действительно, банки активизировали борьбу за клиентуру, временно повысив ставки по депозитам, стремясь привлечь средства. Но такое положение вещей вряд ли продлится долго. Высокая ставка по кредитам выгодна клиентам, но банкам непросто обеспечить выплату высоких процентов по вкладам без соответствующего дохода. Мы наблюдаем ситуацию, когда высокий уровень ключевой ставки играет против самих кредитных учреждений. Ведь высокая ставка подразумевает выдачу кредитов под больший процент, но спрос на займы при таких условиях невелик, а платежеспособность заемщиков оставляет желать лучшего. Соответственно, возможностей покрывать обязательства по высоким ставкам у банков скоро станет меньше, значит, и сами ставки по депозитам начнут падать, комментирует эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, падение банковских ставок не приведет к резкому снижению их привлекательности для широкой аудитории. Даже если Центральный банк решит снизить ключевую ставку на очередном заседании 19 декабря, то сокращение едва ли превысит 0,5%. Следовательно, депозиты останутся конкурентоспособными для массового потребителя, обеспечивая приемлемый уровень доходности.

Сегодня сложилась уникальная ситуация, когда банки предлагают довольно высокие ставки по краткосрочным депозитам сроком от трех месяцев до полугода. Обычно банки заинтересованы в привлечении долгосрочных ресурсов, но в нынешней неопределенной экономике ни клиенты, ни сами банки не хотят брать на себя обязательства на длительное время. Поэтому оптимально выбрать короткие сроки депозита, обеспечив максимальный доход в существующих условиях, объясняет Михаил Беляев.

Другие финансовые инструменты, такие как акции или облигации, эксперт называет менее удобными и понятными для рядовых граждан.

Эти инструменты требуют иной квалификации, иного подхода к риску и больших временных затрат. Да и перспективы вложений в фондовый рынок в современной депрессии не выглядят перспективными, заключает аналитик.

