Петербуржец лишился BMW за пьяное вождение в Выборгском районе

Прокуратура Выборгского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом рассказали 28 января в надзорном ведомстве.

В июне 2025 года фигурант, ранее привлеченный к ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ, вновь сел за руль своего автомобиля в состоянии опьянения. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции на улице Шостаковича.

Виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением прав на 2,5 года. Машина осужденного BMW 530 конфискована в доход государства.

Фото: Piter.TV