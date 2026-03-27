В Петербурге задержали пособников украинских мошенников с сим-боксами

В Петербурге сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России задержали двух молодых людей, 17 и 18 лет, которые являлись пособниками украинских мошенников. Они прибыли в Северную столицу из Тульской области и действовали под руководством кураторов из Украины, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Задержанные занимались администрированием сим-боксов — оборудования, позволяющего перенаправлять телефонный трафик и скрывать истинное местоположение звонящих. Связь с организаторами поддерживалась через мессенджеры, а техническое оборудование доставлялось курьерскими службами и размещалось в арендованных квартирах по всему городу и области. Для конспирации злоумышленники регулярно меняли адреса, переезжая вместе с оборудованием. В итоге оперативники задержали их в апарт-отеле на 4-й линии Васильевского острова.

За свою работу они получали вознаграждение в размере 85 000 рублей в неделю. Блокировка их оборудования позволила пресечь до 9 тысяч мошеннических звонков ежедневно, поступавших от колл-центров на территории Украины.

В ходе обыска у задержанных были изъяты: 2 сим-бокса, 2 роутера, 3 ноутбука, 3 wi-fi камеры и 2 мобильных телефона с переписками, подтверждающими их причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ ("незаконное использование средств связи"). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее в МВД рассказали, зачем мошенники похищают аккаунты в мессенджерах.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти