В Петербурге ликвидирована подпольная сеть по выращиванию и сбыту марихуаны

Общая масса изъятых наркотических средств составила 10 698,84 грамма.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти пресекли деятельность крупной подпольной сети, специализировавшейся на выращивании и сбыте марихуаны.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 28-летний житель Красносельского района. По данным следствия, мужчина арендовал несколько квартир в городе, которые были переоборудованы под наркофермы. На улице Есенина полиция обнаружила 16 кустов наркосодержащих растений, специализированное оборудование для выращивания, электронные весы и упаковочный материал. Также было изъято четыре мешка с растительным веществом общей массой более 7,1 кг (экспертиза подтвердила наличие 990 г марихуаны). При личном досмотре у задержанного нашли еще один пакет с наркотиком весом 10,51 грамма.

Обыск по месту жительства подозреваемого на Ленинском проспекте дал дополнительные улики: электронные весы, упаковку и пакет с марихуаной массой 2,33 грамма. Продолжая расследование, оперативники вышли на третий адрес — квартиру на набережной Дудергофского канала. Там была найдена вторая плантация из 16 кустов, аналогичное оборудование и три мешка с веществом общим весом около 3,5 кг (в одном из них подтверждено 2001 г каннабиса).

Общая масса изъятых наркотических средств составила 10 698,84 грамма. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере"). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Полиция продолжает работу по установлению возможных соучастников и других эпизодов преступной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге у жителя Сахалина изъяли почти 200 граммов наркотика.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти