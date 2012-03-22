Льготный кредит намерены привлечь на восстановление "Крестов"

В Петербурге рассматривается возможность льготного кредитования для реставрации исторического комплекса "Кресты". Речь идет о федеральной программе банка "Дом.РФ", запущенной в 2024 году, которая позволяет финансировать проекты, связанные с объектами культурного наследия, по сниженной ставке — до 9% годовых.

В настоящее время собственник комплекса занимается разработкой концепции будущего использования зданий. Как только будет определен формат приспособления объекта, проект направят на рассмотрение для получения финансирования.

Стоимость масштабной реконструкции оценивается в 15 миллиардов рублей. При расчете учитывается высокая цена работ — около 400 тысяч рублей за квадратный метр при общей площади комплекса в 41,2 тысячи кв. м.

Для петербургских девелоперов условия программы дифференцированы: гостиничные проекты кредитуются под 6%, а остальные — под 9%. Это значительно выгоднее среднерыночных условий, где ставки для подобных проектов сейчас достигают 18–19% (ключевая ставка плюс 2–4%).

Эксперты отмечают, что у "Крестов" есть хорошие шансы на одобрение займа, однако процесс может затянуться из-за необходимости сбора большого пакета подтверждающих документов. Застройщик ГК "КВС" планирует получить разрешение на реконструкцию уже к лету.

Фото: пресс-служба ГК "КВС"