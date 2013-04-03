Лебедей в заснеженном Гатчинском парке просят не кормить булочками

Помните, что лебедей в парках кормят специальным сбалансированным кормом.

Зимний Гатчинский парк предстал перед посетителями в сказочном заснеженном убранстве с лебедями. Фотографии этих грациозных птиц, окружённых белым пушистым снегом, появились в сети.

Однако администрация парка напоминает посетителям о важности правильного кормления пернатых. Лебеди в парках нуждаются в специальном сбалансированном корме. Подкармливание птиц белым хлебом, булочками и багетами нарушает их режим питания и может негативно сказаться на их здоровье.

Для лебедей, обитающих в дикой природе, лучше всего подходят овсяные хлопья. Гостей Гатчинского парка просят не приучать птиц к пище, не подходящей для их рациона.

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Фото: Telegram-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"