Книжная лавка писателей подготовила мероприятия к Международному дню книгодарения

Книжная лавка писателей приготовила для жителей и гостей Петербурга целый цикл праздничных акций. Уже с сегодняшнего дня и вплоть до 15 февраля покупатели знаменитого книжного магазина имеют уникальную возможность совершенно бесплатно отправлять почтовые открытки своим близким, сообщает "Петербургский дневник".

Дополнительным приятным сюрпризом станет предложение 14 февраля: каждому покупателю, потратившему минимум тысячу рублей, вручат подарок от магазина — книгу, сувенир или оригинальную открытку.

Совместно с издательством "Петербургский дневник" Книжная лавка присоединяется к Международному дню книгодарения. Посетителей приглашают заглянуть сюда 14 февраля, отгадать специальную головоломку и получить презент.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)