Названы победители международного кинофестиваля "Послание к человеку"

Гран-при «Золотой кентавр» и 3 000 долларов США получил фильм Сергея Лозницы. Он снимался в Украине и Нидерландах.

Жюри международного кинофестиваля "Послание к человеку" выбрали победителей и лауреатов конкурсной программы. Итоги фестиваля подвели 3-го ноября.

Гран-при "Золотой кентавр" и 3 000 долларов США за лучший фильм получила картина "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы.

В национальном конкурсе лучшим документальным фильмом стали "Клетки" Дмитрия Лукьянова. Жюри выбрало своего победителя — режиссера Марию Коган-Лернер и ее фильм "За забором". Он длится всего 8 минут.

В международном конкурсе экспериментальных фильмов IN SILICO были выбраны "А потом они зажгли море" Маджида Аль-Ремайхи из Катара, российскую картину Ани Цирлиной "Метеор" и диплом "Иранская сумка" режиссер Мариам Тафакори из Великобритании.

Президент кинофестиваля Алексей Учитель выразил надежду, что следующий, 32 фестиваль, пройдет со зрителями. Напомним, в этом году показы проходили офлайн только 29 октября, после чего переместились на площадку nonfiction.film. Завтра, 4 ноября, там еще можно будет посмотреть фильмы.

Сеансы были организованы в кинотеатре "Аврора", "Родина", Доме кино, на "Ленфильме" и "Лендоке", в магазине "Порядок слов".

Фото: МКФ "Послание к человеку"