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Названы победители международного кинофестиваля "Послание к человеку"
Сегодня, 20:40
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Названы победители международного кинофестиваля "Послание к человеку"

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Гран-при «Золотой кентавр» и 3 000 долларов США получил фильм Сергея Лозницы. Он снимался в Украине и Нидерландах.

Жюри международного кинофестиваля "Послание к человеку" выбрали победителей и лауреатов конкурсной программы. Итоги фестиваля подвели 3-го ноября.

Гран-при "Золотой кентавр" и 3 000 долларов США за лучший фильм получила картина "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы.

В национальном конкурсе лучшим документальным фильмом стали "Клетки" Дмитрия Лукьянова. Жюри выбрало своего победителя — режиссера Марию Коган-Лернер и ее фильм "За забором". Он длится всего 8 минут. 

В международном конкурсе экспериментальных фильмов IN SILICO были выбраны "А потом они зажгли море" Маджида Аль-Ремайхи из Катара, российскую картину Ани Цирлиной "Метеор" и диплом "Иранская сумка" режиссер Мариам Тафакори из Великобритании. 

Президент кинофестиваля Алексей Учитель выразил надежду, что следующий, 32 фестиваль, пройдет со зрителями. Напомним, в этом году показы проходили офлайн только 29 октября, после чего переместились на площадку nonfiction.film. Завтра, 4 ноября, там еще можно будет посмотреть фильмы. 

Сеансы были организованы в кинотеатре "Аврора", "Родина", Доме кино, на "Ленфильме" и "Лендоке", в магазине "Порядок слов". 

Фото: МКФ "Послание к человеку"

Теги: кинофестиваль, послание к человеку
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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