Редкий Ford Thunderbird 1963 года восстановили вручную — и он снова в пути

История этого автомобиля могла закончиться на свалке, но вместо этого превратилась в пример настоящей любви к классике. Владелец редкого Ford Thunderbird 1963 года сумел собственноручно вернуть легендарную машину к жизни. Спустя десятилетия после реставрации автомобиль не только выглядит безупречно, но и по-прежнему уверенно держится на дороге.

Как рассказал портал 110km.ru, мужчина приобрёл старый Thunderbird в 1990 году — тогда автомобиль находился в удручающем состоянии. Вместо того чтобы сдать его в мастерскую, энтузиаст решил восстановить машину своими силами. Это оказалось долгим и трудоёмким процессом: кузов пришлось полностью разобрать, найти редкие оригинальные детали, обновить салон и привести в порядок двигатель. Работы заняли несколько лет, но результат того стоил.

Теперь Ford Thunderbird снова ездит по дорогам, собирая восхищённые взгляды. Как отмечает издание autoеvolution, владелец не прячет автомобиль в гараже — он регулярно выезжает на нём по делам и на встречи автолюбителей.

Thunderbird 1963 года — это символ элегантности и духа свободы Америки середины XX века. Он не стремился быть самым быстрым, но стал иконой стиля и комфорта. Сегодня такие машины — настоящая редкость, а история их восстановления напоминает: преданность делу и внимание к деталям способны оживить даже те вещи, которые, казалось, давно утратили шанс на новую жизнь.

Фото: YouTube / Two Guys and a Ride