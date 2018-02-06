Куда сходить в Петербурге 7 февраля: топ мероприятий в Санкт-Петербурге

В Петербурге 7 февраля Вы сможете насладиться классической музыкой под куполом планетария, познакомиться с творчеством молодых художников Японии и провести время в лучших театрах Петербурга за просмотром лучших постановок.

Концерты "Классика в темноте: Притяжение"

Вчера Piter.TV писал, что в Петербурге открылся самый большой планетарий в мире. А 7 февраля под куполом планетария зазвучит музыка в исполнении участников ансамбля "Струны Петербурга". Под сводами звёздного неба прозвучат творения Генделя, Вивальди, Мендельсона, Пуччини и многих других.

Где: набережная Обводного канала, 74А.

Когда: 7 февраля в 20.00

Билеты: цена уточняется

Выставка "Преодоление"

В ЦВЗ "Манеж" открывается выставка молодых художников из России и Японии. В Экспозицию войдет более 120 произведений молодых художников – учащихся японских и российских художественных ВУЗов.

Где: Манежная площадь, 1

Когда: с 7 февраля по 10 марта, с 11.00 до 15.00 (с понедельника по пятницу)

Билеты: бесплатно

XIV Международный театральный фестиваль "Пять вечеров"

Время поэта Володина - длинное время, как говорят организаторы. Поэтому в течение пяти дней большое количество фестивальных спектаклей можно будет увидеть на сценах Театра "На Литейном", Молодежного театра, ТЮЗа имени Брянцева, Камерного театра Малыщицкого и в арт-кафе "Подвал бродячей собаки".

Где: Литейный проспект, 51

Когда: с 6 по 10 февраля, 15.00, 18.00, 19.00, 20.00

Билеты: от 1000 рублей

Спектакль "Баня" на Новой сцене Александринского театра

Спектакль "Баня" основан на авангардной пьесе великого Владимира Маяковского и других его текстах. Это третья постановка Николая Рощина на Новой сцене Александринки. Как сам Маяковский сказал, "Баня" - сатирическая пьеса с цирком и фейерверком". Пьеса была написана в 1929 году по заказу Мейерхольда.

Где: набережная реки Фонтанки, 49А

Когда: 7 февраля, 19.30 - 21.50

Билеты: от 500 рублей

Спектакль "Элиза"

7 февраля в Петербурге в театре "Буфф" будет показан музыкальный спектакль режиссера Исаака Штокбанта. Этой пьесе, поставленной по мотивам произведения "Пигмалион" Бернарда Шоу, в 2013 году исполнилось ровно 100 лет. Шоу был удостоен Нобелевской премии в области литературы "За творчество, отмеченное идеализмом и гуманизмом, за искрометную сатиру, которая часто сочетается с исключительной поэтической красотой". А так же стал обладателем премии "Оскар" за сценарий фильма "Пигмалион".

Когда: 7 февраля, 19.00

Билеты: от 900 до 1700 рублей

Фото: открытые источники

Видео: YouTube / Tatyana Panushina