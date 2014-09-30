ОАК подтвердила гибель всего экипажа упавшего в Подмосковье Ил-112В

Экипаж опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В, упавшего в Подмосковье, погиб. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Самолет разбился во вторник, 17 августа при заходе на посадку у аэродрома Кубинка. На борту были три человека, в том числе заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.
На месте крушения работают следователи СК. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения самолета. Среди возможных причин крушения рассматривают техническую неисправность и ошибку экипажа.
Видео: Следственный комитет Российской Федерации
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