ОАК подтвердила гибель всего экипажа упавшего в Подмосковье Ил-112В

Известно, что "Ростех" создал комиссию для расследования крушения самолета.

Экипаж опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В, упавшего в Подмосковье, погиб. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Самолет разбился во вторник, 17 августа при заходе на посадку у аэродрома Кубинка. На борту были три человека, в том числе заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

На месте крушения работают следователи СК. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения самолета. Среди возможных причин крушения рассматривают техническую неисправность и ошибку экипажа.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации