ОАК: Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский

Первый образец самолета будет продемонстрирован на военно-техническом форуме в Кубинке.

Российский новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. Борт будет презентован общественности во время форума "Армия-2021", который состоится в подмосковной Кубинке в конце августа. Такой информацией с журналистами поделились представители пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в состав государственной корпорации "Ростех".

Первый образец Ил-112В совершил перелет с аэродрома Воронежского авиационного завода на базу ПАО "Ил" для подготовки к участию в форуме "Армия-2021". пресс-служба ОАК

Специалисты рассказали, что самолетом управляли летчики-испытатели 1-го класса Николай Куимови Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Управляющий директор Воронежского авиационного завода Фарит Шарафеев уточнил, что в настоящее время проводятся предварительные испытания самолета Ил-112В. На ресурсные испытания направлен второй образец воздушного борта. В ПАО "Ил" идут работы по запуску самолета в серийное производство.

Шойгу надеется, что работа по ударному беспилотнику "Охотник" завершится к 2022 году.

Фото и видео: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"