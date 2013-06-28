Шойгу надеется, что работа по ударному беспилотнику "Охотник" завершится к 2022 году

Глава Минобороны оценил работу НАЗ имени Чкалова в создании "Охотника" для Су-57.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу надеется, что работа по тяжелому ударному беспилотнику "Охотник" завершится к 2022 году. Такое заявление чиновник сделал во время посещения авиастроительного завода имени Чкалова в Новосибирске. Гость оценил возможность большого и долгосрочного контракта на поставку этих дронов в Вооруженные силы РФ.

Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена и мы сможем подписать контракт. Это нужно, для того чтобы промышленность знала, как строить свои планы на ближайшие 10 лет, чтобы она могла заказывать и комплектоваться по материалам. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

По словам Шойгу, разработка "Охотника" на НАЗ является одной из крупнейших в данной области. В этом вопросе важны контракты жизненного цикла, которые охватывают период от начала создания техники до момента ее утилизации. Совместно с ОАК разработчики достигли показателя по контрактам жизненного цикла в 82%. В Минобороны подчеркнули, что ранее такого "у нас не было никогда".

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Фото: Минобороны России