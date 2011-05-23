СМИ: Россия создаст новый вариант Су-57 для управления беспилотниками

Предполагается, что истребитель будет вести с собой порядка четырех БПЛА.

В России создадут новый вариант военного истребителя Су-57. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

По данным СМИ, воздушное судно получит возможность управлять тяжелыми ударными беспилотными летательными аппаратами С-70 "Охотник".

Для управления новейшими беспилотниками "Охотник" будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех "Охотников". из сообщения источника СМИ

Официальные подтверждения данной информации отсутствуют.

Напомним, глава компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев заявил, что российским истребителем Су-57 заинтересовались пять стран. По его словам, интерес к данному воздушному судну обусловлен тем, что оно получило государственный заказ по программе вооружения Вооруженных сил РФ. Кроме того, истребитель является одним из лучших по своим ТТХ среди конкурентов.

Ранее Россия получила две иностранные заявки на поставку МиГ-35.

Фото: uacrussia.ru