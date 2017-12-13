Смертельное видео из Кемерово: туристический автобус протаранил фуру, погибли люди

В Чебулинском районе трассу не поделили два габаритных транспортных средства. В результате жуткого ДТП погибли 6 человек, еще 12 пострадали.

Сегодня ночью, 23 февраля, в Кемеровской области пассажирский автобус протаранил фуру. Инцидент произошел около 01:00 (21:00 по МСК) на 424 километре трассы Р-255 в Чебулинском районе. Канал piter.tv публикует видео с места происшествия.

По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением, его занесло, и он на большой скорости врезался в грузовик. В результате жуткого ДТП погибли 6 человек. Еще 12 пассажиров получили повреждения различной тяжести. Они были доставлены в больницы Верх-Чебулы и Мариинска.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. Известно, что заказной автобус следовал из Красноярска в Шерегеш. Туристы планировали отдохнуть на лыжной базе.

По сведениям источника канала, погибли Рыжиков Сергей Витальевич (водитель фуры), Петрова Ольга, Серебрякова Светлана, Горенская Ольга, Ермаков Юрий, Ермакова Валерия Евгеньевна.

Ранее piter.tv передавал, что на Ржевке трассу не поделили 14 авто. Есть пострадавшие.