Трагедия на Ржевке: трассу не поделили 14 авто

В Петербурге на 101 км столкнулись 7 большегрузов и 7 легковушек. Есть погибшие.

Сегодня, 23 февраля, в Петербурге трассу не поделили 14 транспортных средств. Массовая авария произошла около девяти часов утра в районе Ржевки на 101 километре внешнего кольца КАДа. В сети появилось видео жуткого ДТП.

По словам очевидцев, столкнулись семь большегрузов и семь легковушек. В результате случившегося погиб как минимум один человек.

На кадрах можно заметить, что искореженные транспортные средства перекрыли большую часть дороги. На асфальте разбросаны осколки и детали от поврежденных машин.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. Известно, что закрыты две полосы. Движение осуществляется лишь по одной. В связи с этим, автовладельцы сообщают о назревающей пробке.

Ранее piter.tv передавал, что в Петербурге столкнулись три машины, одна из них влетела в забор.

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