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Крокодилом Гошей в ТК "Старая Деревня" теперь заинтересовались и в Росприроднадзоре
Сегодня, 9:14
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Крокодилом Гошей в ТК "Старая Деревня" теперь заинтересовались и в Росприроднадзоре

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Ранее проверку проводил Россельхознадзор, об этом писал Piter.tv.

Росприроднадзор по Северо-Запад вынес предостережение по итогам проверки. Крокодиловый кайман Гоша живет в торговом центре. В ведомстве сочли, что это делается с целью демонстрации посетителям.

Животное находится в перечне запрещенных к содержанию в условиях неволи, если оно приобретено после 1 января 2020 года. 

говорится в сообщении.

Известно, что кайман живет в ТК с 2013-го года, то есть с его основания. Ранее после сообщения Piter.tv и жалоб горожан проверку проводил Россельхознадзор. Мы писали о том, чем это закончилось.

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Фото: предоставлено Гамаей Гасановой

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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