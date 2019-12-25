Крокодилом Гошей в ТК "Старая Деревня" теперь заинтересовались и в Росприроднадзоре

Росприроднадзор по Северо-Запад вынес предостережение по итогам проверки. Крокодиловый кайман Гоша живет в торговом центре. В ведомстве сочли, что это делается с целью демонстрации посетителям.
Животное находится в перечне запрещенных к содержанию в условиях неволи, если оно приобретено после 1 января 2020 года.
говорится в сообщении.
Известно, что кайман живет в ТК с 2013-го года, то есть с его основания. Ранее после сообщения Piter.tv и жалоб горожан проверку проводил Россельхознадзор. Мы писали о том, чем это закончилось.
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Фото: предоставлено Гамаей Гасановой
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