Россельхознадзор навестил крокодила Гошу в ТК "Старая Деревня". Piter.TV узнал, чем это закончилось

Некоторые жители не понимают, почему крокодиловый кайман должен жить в террариуме в торговом комплексе.

Сотрудники Управления Россельхознадзора побывали в ТК "Старая Деревня" и осмотрели условия содержания крокодилового каймана Гоши, сообщения о котором неоднократно появлялись в соцсетях. Об этом Piter.tv сообщили в ведомстве.

Недавно жительница Петербурга поделилась с нашей редакции фотографиями, на которых кажется, что рептилии не хватает места, несмотря на общий объем террариума в 1000 литров. Кроме того, за состояние Гоши давно переживают другие пользователи соцсетей. Около 4 месяцев назад на сайте charge.org появилась петиция в защиту крокодила. Автор требует перевести Гошу в зоопарк или заповедник.

Как выяснилось, в Россельхознадзоре тоже неоднократно получали жалобы от горожан. В связи с этим должностные лица провели надзорное мероприятие.

По результатам проведения выездного обследования выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обращения с животными: ч. 1, ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

п. 248 Требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1937. пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При том, что ведомство считает, что нарушения есть, никаких серьезных мер государственный орган принять не может. Дело в том, что для поддержки бизнеса правительство России ввело ограничения на плановые и внеплановые проверки в 2022 году, а также возбуждение административных дел. Единственное, что на данный момент смогли сделать в Управлении — вынести предостережение в адрес ООО "Новая Деревня".

После вновь появившихся сообщений в соцсетях ситуацию руководство торгового комплекса решило прокомментировать ситуацию. Гоша живет в торговом комплексе с 2013 года, то есть с самого основания.

В течение этого времени все надзорные органы, проводят проверки. И в результате этих проверок, включающие все необходимые анализы, выдается удостоверение, которое говорит о том, что содержание данного субъекта соответствует всем нормативам. Еженедельно обслуживающая организация производит кормление, уход и следит за состоянием здоровья, а так же проходит проверка Аква системы, на создание в ней благоприятных условий для обитания рептилии, поддержание экосистемы аква-террариумного комплекса в состоянии биологического равновесия, проходит чистка оборудования и предметов аквариумного декора, подмена воды.

Также был прикреплен скан ветеринарного регистрационного удостоверения о том, что в ТК созданы ветеринарно-санитарные условия для содержания рептилий с целью экспонирования. Конкретно про крокодила там не было сказано.

Отмечается, что с Гоши торговый центр не имеет никаких денег, то есть материальной выгоды от него нет. Если крокодила заберут, то неизвестно, в каких условиях он окажется. А так как рептилия является любимым питомцем, в ТК переживают за его судьбу. Руководство считает, что сообщения о Гоше в соцсетях могут быть желанием привлечь внимание к своему аккаунту.

Piter.tv решил узнать, насколько целесообразно содержать такую большую рептилию в террариуме в торговом комплексе и направил ООО "Новая Деревня" запрос. На момент публикации ответа получить не удалось.

Видео: ВКонтакте / Оксана Гончаренко

Фото: Гамайя Гасанова