Петербурженка обратила внимание на условия жизни крокодила в ТК "Старая Деревня"

По словам владельцев, в аквариуме 1000 литров воды.

Петербурженка обратила внимание на условия, в которых содержится крокодил в ТК "Старая Деревня". Женщина обратилась в соцсетях к нескольким блогерам, чтобы они распространили информацию.

По словам пользователя, такое крупногабаритное животное не предназначено для жизни в террариуме такого размера.

Он не может нормально развернуться и двигаться в нем! Не знаю, какой цели добивались эти люди, но даже мой ребенок, увидев крокодила в таком состоянии, до сих пор не может отойти! написала Гамая в социальной сети.

В торговом комплексе не скрывают, что у них в террариуме живет крокодил, наоборот, даже гордятся этим и называют местным талисманом. Аллигатор Гоша родился в 2002 году.

Итак, наш крокодил Гоша живет в террариуме общим объемом около 1000 л, в котором поддерживаться температурный режим 25-35° С при температуре воды 22-25° С. А также освещение, содержащее в спектре мягкий ультрафиолет с длиной волны 290-320 нм (ультрафиолетовое излучение зоны В). говорится на сайте.

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Фото: предоставлено Гамайей Гасановой