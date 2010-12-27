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Невероятные фото: Кристиан Бейл поправился для роли в фильме
Сегодня, 16:03
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Asyaromanenkova
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Невероятные фото: Кристиан Бейл поправился для роли в фильме

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Голливудский актер Кристиан Бейл снова удивил всех своей трансформацией. Он до неузнаваемости поправился ради роли бывшего вице-президента США Дика Чейни

Актер Кристиан Бейл снова удивил поклонников трансформацией своего тела. Ради роли вице-президента США Дика Чейни актер набрал лишний вес. Бейла почти не узнать в его новом образе. Его уже сняли папарацци, также он принял участие в официальной фотосессии на пресс-конференции по картине Адама Маккейна.

Невероятные фото: Кристиан Бейл поправился для роли в фильме

Бейл играет бывшего вице-президента США, который работал в администрации четырех президентов. Поклонники написали мнго восторженный комментариев по поводу преданности актера своему мастерству.

Ранее Кристиан уже шокировал людей изменениями в своем теле. Для роли в фильме Брэда Андерсона "Машинист" актер похудел на 55 килограммов. А после он за короткий срок набрал 45 килограммов, превратившись из доходяги в накаченного атлета для роли Бэтмена Кристофера Нолана.

Невероятные фото: Кристиан Бейл поправился для роли в фильме

Невероятные фото: Кристиан Бейл поправился для роли в фильме

Фото: Twitter / Bengali Balehead

 

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Категории: Мировые новости

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