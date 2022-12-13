Сбер в два раза увеличил выдачу образовательных кредитов на Северо-Западе

Популярность кредитов для получения высшего и среднего профессионального образования в 2023 году продолжает расти.

По итогам 2022 года Сбербанк на Северо-Западе выдал более 8 тысяч льготных образовательных кредитов, что на 80% больше чем годом ранее. Общая сумма выданных кредитов – 2 млрд рублей. Рост – в два раза по сравнению с 2021 годом.

Ожидаемо 80% кредитов банк выдал в Петербурге. На втором месте – Ленобласть и Калининград. Лидеры по динамике прироста выдачи – Архангельская область и Республики Коми, где такие кредиты брали в два раза чаще, чем в предыдущем году.

Популярность кредитов для получения высшего и среднего профессионального образования в 2023 году продолжает расти. В январе прирост количества выданных учебных кредитов к аналогичному месяцу прошлого года составил 90%, объем по ним вырос почти в два раза.

По статистике, в 87% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В среднем в прошлом году студенты вузов СЗФО брали на образование от 100 до 200 тысяч рублей.

Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере – 3% годовых. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Процесс получения кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.

Фото: Piter.tv