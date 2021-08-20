Житель Красноярска похитил брендовые часы из контейнера для вещей в Пулково

Владелец оставил часы в контейнере, чем и воспользовался злоумышленник.

Транспортные полицейские раскрыли кражу брендовых часов, которая произошла в Пулково. Злоумышленник успел улететь из Петербурга, но его все равно удалось задержать. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

В полицию обратился пассажир, следовавший из Петербурга в Норильск. Он сообщил о пропаже часов за 20 тыс. рублей. Они исчезли в пункте предполетного досмотра. На месте аксессуара не было.

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность вора. Им оказался 30-летний житель Красноярска. Он заметил часы в контейнере для вещей. Сначала мужчина не стал их трогать, но затем забрал их с собой. Перед этим он убедился, что за его действиями никто не наблюдает. После этого пассажир отправился на посадку.

Злоумышленника остановили в аэропорту родного края. Он не стал отрицать причастность к краже. Тем более, что у него в сумке лежали эти часы. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что к 2025 году в Пулково появится новый терминал. Он позволит увеличить пропускную способность "Пулково" до 40 миллионов человек в год.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО