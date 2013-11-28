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Полиция нашла мужчину, который через потолок залез в магазины в Сосновом Бору

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Дома и в гараже подозреваемого обнаружили телефоны различных марок.

Полиция задержала в Кудрово подозреваемого в краже на миллион рублей в Сосновом Бору. Мужчина проник в компанию по продаже техники и вынес оттуда чужое имущество. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник проник в помещение путем пролома потолка 21-го сентября. Он обокрал сразу же два магазина на проспекте Героев. Сумма ущерба составила 1 млн рублей. По факту случившегося возбудили уголовные дела. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция совместно с Росгвардией задержала подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец Луганской области. У него дома и в гараже обнаружили телефоны различных марок. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти пресекли деятельность нарколаборатории. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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