Полиция нашла мужчину, который через потолок залез в магазины в Сосновом Бору

Дома и в гараже подозреваемого обнаружили телефоны различных марок.

Полиция задержала в Кудрово подозреваемого в краже на миллион рублей в Сосновом Бору. Мужчина проник в компанию по продаже техники и вынес оттуда чужое имущество. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник проник в помещение путем пролома потолка 21-го сентября. Он обокрал сразу же два магазина на проспекте Героев. Сумма ущерба составила 1 млн рублей. По факту случившегося возбудили уголовные дела.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция совместно с Росгвардией задержала подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец Луганской области. У него дома и в гараже обнаружили телефоны различных марок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти пресекли деятельность нарколаборатории.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО