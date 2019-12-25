Россиянам объяснили значение красных квитанций за ЖКХ

Красные квитанции за жилищно-коммунальные услуги начали получать собственники с длительной задолженностью. Такой документ предупреждает о возможном обращении в суд.

Жителям России, имеющим задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, начали направлять квитанции красного цвета. Как пояснили специалисты, такой документ служит предупреждением о необходимости погасить долг и сам по себе не является мерой наказания.

По информации экспертов, красные платежные документы получают собственники, которые не оплачивают коммунальные услуги в течение 3 месяцев и более. В квитанции отражается общая сумма задолженности, включая начисления за отопление, электроэнергию и другие услуги.

Если задолженность останется непогашенной, управляющая организация может обратиться в суд. В этом случае к сумме долга могут добавиться судебные расходы.

Специалисты рекомендуют внимательно проверять начисления перед оплатой. Причиной появления задолженности могут стать ошибки при передаче показаний счетчиков, некорректные расчеты или технические сбои после смены собственника жилья.

Если у владельца квартиры возникают сомнения в правильности начислений, он вправе запросить подробный расчет у управляющей компании. При отсутствии решения вопроса можно обратиться в жилищную инспекцию, прокуратуру или суд.

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Фото: Piter.tv