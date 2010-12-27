Эксперт: красная икра останется доступной к Новому году

Красная икра останется доступной россиянам к Новому году. Сдержать рост цен на икру к празднику брало на себя обязательства правительство России. Об этом рассказал гендиректор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин.

Накануне представители рыбной отрасли России рассказали, что в 2017 году оптовые цены на икру рыб лососевых пород увеличилась с 1950 рублей до 3 тысяч рублей за килограмм. Стоимость икры горбуши выросла на 23%, кетовой - на 13%. Отмечается, что давление на цены могут оказывать инвестиционные издержки производителей, а также политика компаний, которые "выставляют высокую цену на красную икру за границей и не хотят продавать ее дешевле в России". Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По словам гендиректора Национального фонда защиты потребителей, академика РАЕН Александра Калинина, правительство будет отслеживать рост цен на красную икру. Однако, как отмечает эксперт, в России нет комитета по ценовому регулированию, а стоимость продукта определяется рыночными механизмами, поэтому в двух разных магазинах стоимость икры разная ( в одном она может стоить 300 рублей, в другом - 600).



Также специалист отметил, что существует сговор между производителями, однако деликатес в любом случае остается доступным для всех слоев населения.



Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что государство будет вытеснять с рынка недобросовестных производителей.



Александр Калинин подчеркнул, что потребители часто жалуются на качество деликатеса: продукт либо сильно пересаливают, либо производители выдают искусственную икру за натуральную. По мнению эксперта, чтобы купить качественную икру, ее нужно брать на развес, ведь так можно легко оценить качество продукта.