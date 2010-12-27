Накануне представители рыбной отрасли России рассказали, что в 2017 году оптовые цены на икру рыб лососевых пород увеличилась с 1950 рублей до 3 тысяч рублей за килограмм. Стоимость икры горбуши выросла на 23%, кетовой - на 13%. Отмечается, что давление на цены могут оказывать инвестиционные издержки производителей, а также политика компаний, которые "выставляют высокую цену на красную икру за границей и не хотят продавать ее дешевле в России". Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".
По словам гендиректора Национального фонда защиты потребителей, академика РАЕН Александра Калинина, правительство будет отслеживать рост цен на красную икру. Однако, как отмечает эксперт, в России нет комитета по ценовому регулированию, а стоимость продукта определяется рыночными механизмами, поэтому в двух разных магазинах стоимость икры разная ( в одном она может стоить 300 рублей, в другом - 600).
Также специалист отметил, что существует сговор между производителями, однако деликатес в любом случае остается доступным для всех слоев населения.
Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что государство будет вытеснять с рынка недобросовестных производителей.
Александр Калинин подчеркнул, что потребители часто жалуются на качество деликатеса: продукт либо сильно пересаливают, либо производители выдают искусственную икру за натуральную. По мнению эксперта, чтобы купить качественную икру, ее нужно брать на развес, ведь так можно легко оценить качество продукта.
Эксперт: красная икра останется доступной к Новому году
Красная икра останется доступной россиянам к Новому году. Сдержать рост цен на икру к празднику брало на себя обязательства правительство России. Об этом рассказал гендиректор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин.
Накануне представители рыбной отрасли России рассказали, что в 2017 году оптовые цены на икру рыб лососевых пород увеличилась с 1950 рублей до 3 тысяч рублей за килограмм. Стоимость икры горбуши выросла на 23%, кетовой - на 13%. Отмечается, что давление на цены могут оказывать инвестиционные издержки производителей, а также политика компаний, которые "выставляют высокую цену на красную икру за границей и не хотят продавать ее дешевле в России". Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".