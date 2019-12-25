Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 7 апреля

Рассказываем о цифрах за последние сутки, нововведениях и ограничениях.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

По данным на 7 апреля в Петербурге зарегистрировали 69 новых случаев коронавируса. Всего в Петербурге, по данным оперштаба, известно о 295 пациентах с коронавирусом, 3 человека умерли (по одной смерти на данный момент ведется проверка), 36 поправились.

Статистика по коронавирусу в России

В России зарегистрировали еще 1154 случая коронавируса. За минувшие сутки от новой инфекции погибли 11 человек. Общее число зараженных в РФ на данный момент 7 497. За всё время от коронавируса в России скончались 58 человек, 494 пациента выздоровели.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за 7 апреля

Во вторник уровень самоизоляции в Петербурге составил 3,8 баллов. Это означает, что большая часть населения находится дома. При этом за сутки полицейские выявили трёх граждан, не соблюдавших самоизоляцию. Двух из них отправили в пансионат "Заря", одного в больницу Боткина. Еще карантин нарушили 367 торговых точек. Среди нарушителей были салоны красоты, ломбарды, магазины, продающие товары не первой необходимости, компьютерные клубы, СТО, рюмочные и кальянные. Также у входов в сады и сквери стоят 1300 полицейских, которые не пускают туда петербуржцев.

После того, как Смольный все-таки разрешил работать некоторым предприятиям в апреле, автопроизводители не изъявили большого желания возвращаться к работе. Заводы Nissan, Toyota и Hyundai в Петербурге не планируют возвращаться к работе вплоть до конца апреля.

Что касается застрявших за границей Петербуржцев... Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что российских туристов из Таиланда доставят в Петербург спецрейсом. А петербуржцы, которые пока не могут вернуться домой с Мальдив, обеспечены едой, водой и кровом. Ожидающих своих рейсов путешественников собирают в одном отеле. Рейсы парома "Принцесса Анастасия" в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса вовсе отменяются до 13 мая.

Также Piter.TV узнал у терапевта, как на людях может отразиться самоизоляция.

Коронавирус в России: последние новости за 7 апреля

В России начали испытания теста для переболевших коронавирусом. Медики создают систему, которая будет способна выявить наличие COVID-19 у уже переболевших инфекцией пациентов. Врачи напомнили, что вирус может оставаться в организме человека и не проявлять симптомов. Тест позволит выявлять граждан с иммунитетом к коронавирусу.

В МЧС посоветовали, как защитить себя от коронавируса после прогулок. В ведомстве советуют после возвращения домой вымыть обувь и сменить одежду.

Что касается тех, кто ходит на работу в "нерабочие дни". Их заработная плата будет обычной, так как дни не являются праздничными.

Фото: Piter.TV