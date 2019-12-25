Большая часть после проверки закрыли свои заведения.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в Петербурге уже 367 торговых точек нарушили карантинный режим. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что полицейские и сотрудники Роспотребнадзора во время "нерабочей" недели из-за коронавирусной инфекции проверили 15477 объектов потребительского рынка. Оказалось, что 367 точек нарушают режим. Среди нарушителей были салоны красоты, ломбарды, магазины, продающие товары не первой необходимости, компьютерные клубы, СТО, рюмочные и кальянные.

Отмечается, что после проверки большая часть нарушителей закрыла заведения. Однако есть и те, кто продолжил работать в штатном режиме и был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП.

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