Регистрацию система пройдет через месяц.

В России начали испытания теста для переболевших коронавирусом. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на представителей Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico и Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта. Медики создают систему, которая будет способна выявить наличие COVID-19 у уже переболевших инфекцией пациентов. Врачи напомнили, что вирус может оставаться в организме человека и не проявлять симптомов. Тест позволит выявлять граждан с иммунитетом к коронавирусу. В дальнейшем медики помогут им вернуться к активной жизни.

Разработчики пояснили, что принцип теста основан на взаимодействии антигенов вируса и антител к коронавирусу. Производство антигена в больших количествах позволит создать тест-системы для всех желающих. На данный момент пациентам доступен только прототип теста. Он проверяется на чувствительность и специфичность. Для проверки эффективности системы анализы берутся у добровольцев (переболевших инфекцией и незараженных людей). Это поможет выявить ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Для регистрации система будет готова через месяц.

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