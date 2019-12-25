Заводы Nissan, Toyota и Hyundai в Петербурге не хотят возвращаться к работе

Покупательский спрос сейчас минимальный.

Производственная деятельность на заводах была временно остановлена в конце марта из-за распространения коронавируса. После того, как Смольный все-таки разрешил работать некоторым предприятиям в апреле, автопроизводители не изъявили большого желания возвращаться к работе. Сейчас потребительский спрос сильно упал.

Завод Nissan остановил свою работу на весь апрель, и возобновлять ее раньше времени производители не готовы. К работе не вернется и московское представительство.

Представители завода Hyundai также не готовы сейчас возвращаться к выпуску автомобилей. Завод Toyota не сообщал об изменении планов, ранее завод был остановлен на весь апрель.

В марте производство автомобилей в Петербурге сократилось на 2%.

Фото: Piter.TV