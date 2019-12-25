На заводе Nissan в Петербурге также сообщили, что в рамках борьбы с распространением коронавируса на заводе организован оперативный штаб.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что производство автомобилей в Петербурге сократилось на 2%. Об этом сообщает "Фонтанка".

Эксперты связывают падением с пандемией во всем мире. При этом производители автомобилей в Северной столице не собираются останавливать или сокращать производство на заводах. В условиях пандемии коронавируса на предприятиях организован оперативный штаб. Заводы работают в штатном режиме.

Отметим, что на испанском заводе Nissan временно уволили 3 тысячи сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге заработала горячая линия по продовольственной безопасности и защите прав потребителей.

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