Ведь "нерабочие дни" не относятся к праздникам или выходным.

Работающие с 4 по 30 апреля россияне получат обычную зарплату в одинарном размере. Повышений не ожидается. Об этом сообщили в Роструде. Но подчеркнули, что работодатель самостоятельно может увеличить заработную плату в период "нерабочих дней" с 30 марта по 30 апреля.

В ведомстве объяснили, что "нерабочие дни" не относятся к праздникам или выходным, поэтому дополнительные выплаты не положены. Оплата будет производиться в обычном размере.

Также в Роструде добавили, что тем, у кого сдельная зарплата, выплата будет начисляться в размере, который определил работодатель в локальном акте.

Ранее мы сообщали, что Центробанк решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца.

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