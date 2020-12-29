За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 217 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 217 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 203 человека. Еще 7 человек ушли из жизни.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 25578 случаев заболевания вирусной инфекцией, из них активные — 2490.

Ранее стало известно о том, что на Ленобласть надвигается сильное похолодание. Спасатели просят быть местных жителей осторожными.

Фото: Piter.TV