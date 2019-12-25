За последние сутки более 18 тысяч петербуржцев проверились на коронавирус

Вопросы, связанные с COVID-19, можно задать по телефону "122".

За минувшую субботу в Петербурге сдали тест на коронавирус 18 082 человека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 18 апреля.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам о коронавирусе позвонили более 5,5 тысяч жителей Северной столицы. Со дня возникновения портала #мывместе к движению присоединились 1471 человек. Прошли обучение и аккредитацию 1167 волонтеров. Они пришли на помощь нуждающимся более 6 тысяч раз. С начала октября более 205 тысяч граждан получили гуманитарную поддержку.

Вопросы, связанные с коронавирусом, можно задать по телефону "122".

Ранее на Piter.tv сообщили, что две трети россиян выступают против введения бессрочного масочного режима в стране.

Фото: Piter.tv