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Две трети россиян выступают против введения бессрочного масочного режима в стране
Сегодня, 9:44
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phil_k

Две трети россиян выступают против введения бессрочного масочного режима в стране

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15 процентов россиян хотят постоянно носить маски в общественных местах.

Большая часть жителей России выступает против идеи бессрочного масочного режима в общественных местах. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob. Всего в нем приняли участие 1600 человек.

Исследователи выяснили, что 64 процента опрошенных россиян не поддерживают идею введения бессрочного масочного режима в общественных местах. Меньше всего одобрений вызывает такая инициатива среди жителей Волгограда, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Москва.

За бессрочный масочный режим чаще всего голосовали жители Челябинска, Красноярска и Уфы. Они считают, что таким образом можно замедлить распространение инфекций. Такую идею поддерживает 15 процентов опрошенных.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, нынешние темпы вакцинации дают надежду на скорое снятие "антиковидных" ограничений. 

Ранее мы сообщали, что Греция отменяет обязательный карантин для туристов более чем из 30 стран.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, масочный режим, пандемия коронавируса в россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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