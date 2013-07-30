Две трети россиян выступают против введения бессрочного масочного режима в стране

15 процентов россиян хотят постоянно носить маски в общественных местах.

Большая часть жителей России выступает против идеи бессрочного масочного режима в общественных местах. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob. Всего в нем приняли участие 1600 человек.

Исследователи выяснили, что 64 процента опрошенных россиян не поддерживают идею введения бессрочного масочного режима в общественных местах. Меньше всего одобрений вызывает такая инициатива среди жителей Волгограда, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Москва.

За бессрочный масочный режим чаще всего голосовали жители Челябинска, Красноярска и Уфы. Они считают, что таким образом можно замедлить распространение инфекций. Такую идею поддерживает 15 процентов опрошенных.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, нынешние темпы вакцинации дают надежду на скорое снятие "антиковидных" ограничений.

Ранее мы сообщали, что Греция отменяет обязательный карантин для туристов более чем из 30 стран.

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