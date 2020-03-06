В Петербурге 2000 волонтеров расскажут о будущем Конституции страны

Петербург в поиске волонтеров на 44 информационные стойки по всему городу.

С 28 февраля по всей стране добровольцы смогут стать участником акции "Волонтёры Конституции". Волонтеры расскажут жителям о планируемых изменениях в Конституцию и общероссийском голосовании, а также будут привлекать добровольцев в волонтерские организации. Акция пройдет с 6 по 22 апреля по всей России.



6 марта в Петербурге на пресс-конференции, посвященной деятельности волонтеров Конституции, рассказали, как стать участником акции. Для этого необходимо пройти несколько этапов: отправить заявку на сайте "Волонтеры Конституции. РФ" до 16 марта; пройти отбор, который состоится с 10 по 18 марта; пройти обучение в своём городе с 19 по 29 марта.



Помимо опыта каждому из участников будут предоставлены: благодарственное письмо, экипировка в ходе работы и бесплатное питание во время смены.

Ранее стало известно, что ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции.