Дети петербургских строителей приглашаются к участию в художественном конкурсе

К участию приглашаются дети в возрасте от 6 до 12 лет, чьи родители, бабушки, дедушки или другие родственники работают в сфере строительства.

С 1 февраля 2026 года в Санкт-Петербурге стартует приём работ на традиционный детский художественный конкурс "Мои родители – строители!". Мероприятие, которое проходит уже в тринадцатый раз, ежегодно собирает сотни работ от юных художников, чьи близкие трудятся в строительной отрасли. Организатором выступает Союз строителей Санкт-Петербурга, отметил портал "Строительный Петербург".

К участию приглашаются дети в возрасте от 6 до 12 лет, чьи родители, бабушки, дедушки или другие родственники работают в сфере строительства. Конкурс предоставляет ребятам возможность через творчество выразить гордость за профессию своих близких и по-своему показать масштаб и красоту созидательного труда.

Для того чтобы отправить работу, необходимо выполнить несколько простых шагов. Сначала рисунок нужно отсканировать или сфотографировать в хорошем качестве. Затем к файлу следует приложить информацию с именем и возрастом юного художника, а также контактным телефоном для связи. Организаторы приветствуют, если работа будет сопровождаться небольшим рассказом о родных, которые работают в строительстве. Готовые материалы нужно отправить на специальный электронный адрес: ssoo_pr@mail.ru. В теме письма необходимо указать: "День строителя 2026. Конкурс рисунков".

Приём творческих работ продлится до 21 апреля 2026 года, а торжественная церемония награждения победителей и призёров запланирована на май. Конкурс проходит при поддержке ведущих отраслевых организаций, включая Российский Союз строителей, городской Комитет по строительству, Комитет по охране памятников, "ЛеноблСоюзСтрой", выставку "Ярмарка недвижимости" и газету "Кто строит в Петербурге".

Фото: Telegram / Союз строителей. Санкт-Петербург