Конфликт во время выгула собак в Яблоневом саду завершился для петербуржца больницей

Росгвардейцы задержали участника конфликта, который возник во время выгула собак во Фрунзенском районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 11 сентября в Яблоневом саду на Белградской улице мужчина в возрасте 49 лет снял со своего питомца поводок, после чего собака подбежала к другому псу. Это вызвало недовольство хозяина животного, и тогда владельцы поссорились. Молодой человек распылил в лицо оппонента содержимое газового баллончика и напал на него.

На месте происшествия поймали 23-летнего нарушителя, он был доставлен в 5-й отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти