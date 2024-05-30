  1. Главная
15:37
Конфликт во время выгула собак в Яблоневом саду завершился для петербуржца больницей

Молодой человек распылил в лицо оппонента содержимое газового баллончика и напал на него.

Росгвардейцы задержали участника конфликта, который возник во время выгула собак во Фрунзенском районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 11 сентября в Яблоневом саду на Белградской улице мужчина в возрасте 49 лет снял со своего питомца поводок, после чего собака подбежала к другому псу. Это вызвало недовольство хозяина животного, и тогда владельцы поссорились. Молодой человек распылил в лицо оппонента содержимое газового баллончика и напал на него. 

На месте происшествия поймали 23-летнего нарушителя, он был доставлен в 5-й отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали в больницу. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала мигранта, который ударил пенсионера лопатой в ходе конфликта в центре Петербурга. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

