Зачинщик конфликта с врачами "скорой" на Литейном стал фигурантом уголовного дела

В настоящее время он находится под стражей.

25-летний житель Санкт-Петербурга, устроивший конфликт с бригадой скорой помощи на Литейном проспекте, теперь обвиняется в хулиганстве по уголовной статье.

Напомним, 4 мая около 13:00 у дома 57 нетрезвый мужчина при виде прибывших медиков начал вести себя агрессивно. Медики также заметили пистолет у нарушителя. На место оперативно прибыл наряд ППС, который задержал злоумышленника и изъял у него травматическое оружие.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, что задержанный — 25-летний уроженец Северо-Кавказского региона, проживающий на проспекте Луначарского. Изначально в отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Однако после проверки материалов следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан подозреваемый в жестоком избиении прохожего на Меншиковском проспекте.

Фото: Piter.TV