Водитель ударил пешехода за замечание на Лиговском проспекте

Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательства.

В Петербурге полицейские задержали двух мужчин, которые конфликтовали на Лиговском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 19 декабря поступило сообщение о том, что у дома 44 по Лиговскому проспекту произошел конфликт между водителем и пешеходом. Полицейскими было установлено, что 44-летний прохожий сделал замечание водителю автомобиля Kia Cerato за парковку на тротуаре, водитель вышел из автомобиля и ударил пешехода, после чего скрылся.

У этого же дома скрывшийся водитель был задержан. Им оказался 29-летний гражданин РФ, уроженец одного из сопредельных государств. Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Ранее в Сосново водитель-мигрант убегал от ДПС и погиб в ДТП.

Фото: Piter.tv