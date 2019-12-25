Стало известно, кто из артистов выступит на "Алых парусах"

Мероприятие состоится 25 июня в 22:00.

В этом году 25 июня в Петербурге в очном формате состоится традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Организаторы мероприятия рассказали Piter.tv, кто выступит на звездной сцене.

В настоящий момент специалисты начали работы по монтажу главной концертной сцены на Дворцовой площади. Ведущими праздника традиционно станут Иван Ургант и Дарья Александровна. В этом году организаторы праздника решили разнообразить программу – во время шоу зрителям покажут значимые исторические события России. Например, первый полет человека в космос, победу великого князя Александра Невского и его войска на Чудском озере.

А концертная часть праздника пройдет с участием популярных российских исполнителей –автор хита "Венера-Юпитер" Ваня Дмитриенко, певец JONY, ведущие "Орла и решки" Алина Астровская и Антон Лаврентьев, группа Cream Soda, рэпер Niletto с его "Любимкой", а также певицы Светлана Лобода и Ирина Дубцова.

Ранее мы писали, в день проведения "Алых парусов" метро Петербурга будет работать круглосуточно.

Фото: pixabay.com