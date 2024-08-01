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Концерт оркестра Военной академии МТО имени Хрулева пройдет в Таврическом саду
Сегодня, 10:12
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Концерт оркестра Военной академии МТО имени Хрулева пройдет в Таврическом саду

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Музыканты исполнят известные марши, экспрессивное танго, композиции из кинофильмов и патриотичные песни о любви к России.

В Петербурге в воскресенье, 4 августа, в Таврическом саду пройдет концерт Военных орденов Кутузова и Ленина Академии материально-технического обеспечения (МТО) им. генерала армии А. В. Хрулёва. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник"

Музыканты исполнят известные марши, экспрессивное танго, композиции из кинофильмов и патриотичные песни о любви к России. Оркестр выступит под управлением военного дирижера майора Андрея Потапова. 

Концерт состоится в рамках программы "Военные оркестры в парках". Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Концерт начнется 4 августа в 12:00. Вход свободный.

Ранее мы рассказали, кто выступит на концерте в честь Дня Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: концерт, оркестр военной академии мто имени хрулева, таврический сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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