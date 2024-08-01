Концерт оркестра Военной академии МТО имени Хрулева пройдет в Таврическом саду

Музыканты исполнят известные марши, экспрессивное танго, композиции из кинофильмов и патриотичные песни о любви к России.

В Петербурге в воскресенье, 4 августа, в Таврическом саду пройдет концерт Военных орденов Кутузова и Ленина Академии материально-технического обеспечения (МТО) им. генерала армии А. В. Хрулёва. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Музыканты исполнят известные марши, экспрессивное танго, композиции из кинофильмов и патриотичные песни о любви к России. Оркестр выступит под управлением военного дирижера майора Андрея Потапова.

Концерт состоится в рамках программы "Военные оркестры в парках". Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Концерт начнется 4 августа в 12:00. Вход свободный.

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Фото: Pxhere