Время начала концерта группы "Земляне" в Петербурге сдвинули на час

Билеты продавали за 45 и 70 рублей.

Концерт рок-группы "Земляне" на "Газпром Арене" 2 июля перенесли на один час. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на организаторов.

Шоу "Возвращение легенды" решили начать в 21:00, а не 20:00 из-за сильной жары. Ожидается, что к этому времени жара спадет, и зрители, и артисты будут чувствовать себя комфортно. Зрителям приносят извинения за временные неудобства.

Концерт будет посвящен 45-летию группы. На стадионе смонтируют сцену-трансформер в виде птицы. Планируется фаер-шоу, мотошоу, полеты каскадеров. Всю выручку от концерта собираются передать в больницу в Горловке в ДНР. Билеты продавались всего по 45 и 70 рублей.

Фото: предоставлено организаторами