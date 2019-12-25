Жители Петербурга переходят от виниров к комплексной стоматологии

Стоматологи фиксируют рост интереса к профилактике и функциональности.

В стоматологических клиниках Петербурга меняется портрет пациента: точечные эстетические пожелания уступают место системной работе над здоровьем полости рта. Основатель сети MY ORT Юлия Зверева отмечает, что горожане всё чаще приходят с запросом на комплексное лечение, а не на отдельные косметические процедуры.

По словам эксперта, ещё три-четыре года назад преобладали просьбы установить виниры или выровнять передний ряд. Сегодня пациенты осознают, что внешняя привлекательность напрямую зависит от состояния прикуса, височно-нижнечелюстного сустава и общей осанки. Растёт востребованность цифрового моделирования будущего результата – люди хотят видеть прогноз до начала вмешательства, пишет ДП.

Профилактические визиты перестали быть второстепенными. За первое полугодие 2026 года на них пришлось более 15% всех процедур – почти 2 тыс. обращений. Гигиена и регулярный контроль воспринимаются как обязательный этап закрепления достигнутого эффекта, а не как опция.

В структуре спроса лидирует ортодонтия – около 30% случаев. Одновременно быстро набирает популярность гнатология и функциональная стоматология, связанная с работой суставов и мышц челюсти. Это вынуждает клиники менять бизнес-подход: успех теперь определяется не умением продать отдельную коронку, а способностью выстроить полный лечебный маршрут – от цифровой диагностики через хирургию к стабильному результату и дальнейшей профилактике.

Ранее сообщалось, что почти половина жителей Санкт-Петербурга ездит в другой район ради своего стоматолога.

Фото: unsplash (Benyamin Bohlouli)