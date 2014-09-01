Петербурженка получила 100 тысяч рублей за повреждение кисти на работе

Рука 46-летней работницы оказалась защемлена под рамкой термоупаковочного станка.

Прокуратура Невского района помогла работнице получить компенсацию за поврежденную кисть, защемлённую в термоупаковочном станке. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что днем 31 августа 2023 года произошел несчастный случай на производстве, в результате которого рука 46-летней работницы оказалась защемлена под рамкой термоупаковочного станка. Женщина получила термический ожог правой кисти.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Заявленные требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

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Фото: Piter.tv