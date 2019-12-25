Предприятия технопарка "Красная нить" могут занять освободившиеся торговые площади

Численность сотрудников технопарка превышает тысячу человек.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников посетил прядильно-ниточный комбинат "Красная нить". Помимо производства предприятие развивает свой технопарк, рассказала пресс-служба Смольного.

"Красная нить" производит ассортимент ниток для различных отраслей промышленности. Там работает 191 сотрудников. Технопарк объединяет в себе научные, технические, исследовательские и производственные предприятия. Он призван развивать инновационные проекты и технологии, которые могут пригодиться при импортозамещении. В технопарке работают 8 компаний с численностью 1300 сотрудников.

Так, например, на территории предприятия разрабатывается уникальное телекоммуникационное оборудование, оборудование для выпуска фотоэлектрических пластин и модулей. Специалисты работают над созданием полиэфирных и вискозных волокон, спортивной одежды, спецодежды и домашнего текстиля.

Во время визита Корабельникова предприниматели попросили предоставить им торговые площади, которые освободились, а также поспособствовать внедрению разработок технопарка в отрасли российской экономики.

Ранее петербургские ученые рассказали о производстве материалов для "умной одежды".

Фото: сайт предприятия "Красная нить"