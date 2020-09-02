Станцию метро "Парк Победы" могут закрыть на реконструкцию уже в конце июня

Выдано положительное заключение по проекту реконструкции.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Петербурга выдала положительное заключение по проекту реконструкции вестибюля станции метро "Парк Победы". Утвержденный срок выполнения работ – до 6 августа 2027 года.

Согласно документу, новый вестибюль станции "Парк Победы" будет иметь 3 этажа, один из них запланирован под землей. Высота сооружения составит 10,85 м, площадь застройки — 855,5 м. Помимо этого, на станции предполагается заменить эскалаторы.

Станцию метро "Парк Победы" могут закрыть на реконструкцию уже 28 июня. Об этом сообщил источник 78.ru. Однако, эта дата предварительная, срок закрытия станции ещё может измениться.

Ранее вестибюль станции метро "Парк Победы" снова отказались признать объектом культурного наследия. Piter.TV рассказал какие еще объекты в историческом центре не стали включать в перечень памятников.

Фото: Piter.tv