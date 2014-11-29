Петербуржцы перечислили ключевые факторы выбора работы

Финансовое вознаграждение остается главным фактором мотивации как для мужчин, так и для женщин.

Онлайн-сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел новый опрос, темой которого стала мотивация работников и работодателей Петербурга. Согласно результатам проведенного исследования, ключевыми критериями при выборе места работы жители города назвали высокую зарплату (61%), разумное руководство (37%) и надежность организации (33%).

Четверть участников выделили возможности карьерного продвижения (27%), приятную рабочую обстановку (25%) и удобную транспортную доступность офиса (24%). Профессиональное развитие важно для каждого пятого жителя, баланс между работой и личной жизнью — для 14%, интересная работа — для 12%. Среди менее значимых критериев оказались обучение персонала (7%), корпоративный имидж (4%) и атмосфера внутри коллектива (3%).

Финансовое вознаграждение остается главным фактором мотивации как для мужчин, так и для женщин. Мужчины чаще подчеркивали значение правильного руководства, женщины обращали внимание на комфортные условия труда и местоположение офиса.

Молодые специалисты до 35 лет предпочитают вакансии с перспективами профессионального развития и роста (карьерного — 38%, личного — 25%). Те, кому за 45, отдают предпочтение стабильности работодателя (36%), приятной рабочей атмосфере (34%) и близости рабочего места к месту проживания (30%), предпочитая карьеру и самореализацию другим приоритетам (16 и 12%).

Доход существенно влияет на предпочтения кандидатов. Люди с заработной платой выше 100 тыс. руб./мес. придают особое значение размеру оклада, руководители организаций называют адекватность управленческого состава (33%) и бонусы (24%) наиболее важными аспектами при найме. Работники с низким уровнем доходов (до 50 тыс.) чаще указывают близкое расположение работы, в то время как высокооплачиваемые сотрудники выделяют качество менеджмента и соцпакеты.

Представители бизнеса единогласно признают первостепенную роль размера заработной платы в процессе принятия решений кандидатами (85%), считая важным показателем компетенции руководства и социальный пакет.

Фото: Piter.TV