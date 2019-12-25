Сезон активности клещей в Петербурге начался раньше времени

Rоличество пострадавших пока невелико, так как погода только начинает способствовать активности паразитов.

В Петербурге зафиксированы первые в сезоне случаи укусов клещей. О начале активности насекомых сообщила профессор заведующая кафедрой инфекционных болезней СПбГПМУ Елена Эсауленко в беседе с spb.aif.ru.

По словам эксперта, количество пострадавших пока невелико, так как погода только начинает способствовать активности паразитов. Случаев клещевого энцефалита на данный момент не зарегистрировано.

Специалист подчеркнула, что наиболее уязвимы дети. Из-за своей подвижности и любознательности они часто играют в высокой траве и кустах — именно там, где обитают клещи, и могут пренебрегать правилами безопасности.

Для защиты от опасных инфекций врач настоятельно рекомендует вакцинацию. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства или в больнице им. Боткина, при этом существует возможность пройти процедуру по ускоренной схеме. Противопоказания к вакцине стандартны: нельзя прививаться в течение двух недель после простуды или обострения хронических заболеваний, а также необходимо учитывать аллергический статус пациента.

Ранее эпидемиолог объяснила, как защититься от оспы обезьян.

