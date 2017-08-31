День знаний 2017: стихи на классный час 1 сентября 

Традиционно в первый день осени во всех школах проходят торжества. Сначала школьники и учителя собираются на общие линейки, а после расходятся по кабинетам, где проходят классные часы. На них зрители обсуждают важные вопросы перед будущим учебным годом.
Часто классный час 1 сентября проходит в формате праздника, где учителя и школьники поздравляют друг друга с началом учебного года. Для кого-то это торжество будет в новинку. Первоклассники радуются Дню знаний больше, чем их товарищи из старших классов.
Piter.tv подобрал стихи от имени учителей и учеников. Которые можно вставить в сценарий классного часа.
Стихи на классный час 1 сентября от учителя
Если ты с утра проснулся
И увидел за окном:
Все нарядны и с цветами,
И веселья полон дом;
Если видишь: по дороге
Много школьников идет –
Значит, наступила осень,
Начался учебный год.
***
Хочется добрые слова сказать и родителям.
Трудно детей своих воспитать.
Многое нужно для этого знать.
Родителям я хочу пожелать
Детям всегда во всем помогать,
В школу с утра ребенка собрать,
Напутствия добрые вовремя дать,
Умную книжку успеть прочитать,
А в выходной не забыть погулять.
Чтобы болезней всех избежать,
Надо еще детей закалять.
Собрания также все посещать,
Школе по мере сил помогать.
А главное, без сомненья,
Желаю вам большого терпенья!
***
Если же стихотворенье ты не выучил опять,
То получишь, несомненно, за домашку только... (два).
Целый день решал задачу на обоях ты в квартире,
Но забыл переписать все и получишь ты... (два).
Так английский заучил, что в школу ты успел едва,
Но превосходно отвечал, и в дневнике поставят... (пять).
Будь прилежен, аккуратен, на учителя смотри,
Коль работа без ошибок, то дневник украсит... (пять).
Всю таблицу умноженья знать, конечно, пригодится.
Лишь хватило бы терпенья, и получишь... (пять).
День знаний - это праздник всей страны!
Когда все школы двери открывают,
И всюду смех счастливый детворы,
И клёны в красном в школах всех встречают,
Я поздравляю каждого из нас
С прекрасным праздником осенним и желаю,
Чтоб стал прекрасным стартом в жизни класс,
В котором осенью учиться начинаем.
***
Я люблю вас, трудяжек, зануд и лентяев,
Хоть немало, признаюсь, терпеть довелось!
Я люблю вас, настырных, порою отчаянных,
Доводящих меня до мучений, до слёз.
Вы сейчас не поймёте, как ночью бессонной,
Не успев отдохнуть от забот и тревог,
С вами мысленно я, неустанно, упорно,
О премудростях жизни продолжаю урок.
Все уроки, как люди, похожи и разны,
Если к ним приглядеться с различных сторон:
Ведь бывают уроки, как радостный праздник,
А бывают они, как мучительный сон.
Стихи на классный час 1 сентября от учеников
Здравствуй, год учебный, школьный!
В добрый путь, ученики!
Перезвоном колокольным
Пусть звенят, звенят звонки!
Звени, звонок! Звени, звонок,
Уроки открывая.
Мы к знаньям движемся вперед,
Усталости не зная!
Звенит звонок: и весел, и горласт.
И радостью душа переполняется,
И расцветают лица у ребят:
Пришла пора, уроки начинаются!
***
В школе можно все узнать,
Место в жизни отыскать.
Если очень постараться.
Всех умнее можно стать.
Все получат здесь совет,
На любой вопрос - ответ.
Важно каждому понять:
В жизни много надо знать.
Если хочешь стать счастливым,
Времени нельзя терять!
***
Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся,
Чтобы в школе не зевать,
Носом парту не клевать.
Приучай себя к порядку,
Не играй с вещами в прятки,
Каждой книжкой дорожи,
В чистоте портфель держи.
Одевайся аккуратно,
Чтоб смотреть было приятно,
На уроках не хихикай,
Стул туда-сюда не двигай.