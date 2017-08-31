День знаний 2017: стихи на классный час 1 сентября 

Уже завтра во всех школах пройдут торжественные линейки и классные часы. Для первого урока в году учителям и школьникам нужны стихи на 1 сентября.

Традиционно в первый день осени во всех школах проходят торжества. Сначала школьники и учителя собираются на общие линейки, а после расходятся по кабинетам, где проходят классные часы. На них зрители обсуждают важные вопросы перед будущим учебным годом.

Часто классный час 1 сентября проходит в формате праздника, где учителя и школьники поздравляют друг друга с началом учебного года. Для кого-то это торжество будет в новинку. Первоклассники радуются Дню знаний больше, чем их товарищи из старших классов.

Piter.tv подобрал стихи от имени учителей и учеников. Которые можно вставить в сценарий классного часа.

Стихи на классный час 1 сентября от учителя

Если ты с утра проснулся

И увидел за окном:

Все нарядны и с цветами,

И веселья полон дом;

Если видишь: по дороге

Много школьников идет –

Значит, наступила осень,

Начался учебный год.

***

Хочется добрые слова сказать и родителям.

Трудно детей своих воспитать.

Многое нужно для этого знать.

Родителям я хочу пожелать

Детям всегда во всем помогать,

В школу с утра ребенка собрать,

Напутствия добрые вовремя дать,

Умную книжку успеть прочитать,

А в выходной не забыть погулять.

Чтобы болезней всех избежать,

Надо еще детей закалять.

Собрания также все посещать,

Школе по мере сил помогать.

А главное, без сомненья,

Желаю вам большого терпенья!

***

Если же стихотворенье ты не выучил опять,

То получишь, несомненно, за домашку только... (два).

Целый день решал задачу на обоях ты в квартире,

Но забыл переписать все и получишь ты... (два).

Так английский заучил, что в школу ты успел едва,

Но превосходно отвечал, и в дневнике поставят... (пять).

Будь прилежен, аккуратен, на учителя смотри,

Коль работа без ошибок, то дневник украсит... (пять).

Всю таблицу умноженья знать, конечно, пригодится.

Лишь хватило бы терпенья, и получишь... (пять).

День знаний - это праздник всей страны!

Когда все школы двери открывают,

И всюду смех счастливый детворы,

И клёны в красном в школах всех встречают,

Я поздравляю каждого из нас

С прекрасным праздником осенним и желаю,

Чтоб стал прекрасным стартом в жизни класс,

В котором осенью учиться начинаем.

***

Я люблю вас, трудяжек, зануд и лентяев,

Хоть немало, признаюсь, терпеть довелось!

Я люблю вас, настырных, порою отчаянных,

Доводящих меня до мучений, до слёз.

Вы сейчас не поймёте, как ночью бессонной,

Не успев отдохнуть от забот и тревог,

С вами мысленно я, неустанно, упорно,

О премудростях жизни продолжаю урок.

Все уроки, как люди, похожи и разны,

Если к ним приглядеться с различных сторон:

Ведь бывают уроки, как радостный праздник,

А бывают они, как мучительный сон.



Стихи на классный час 1 сентября от учеников



Здравствуй, год учебный, школьный!

В добрый путь, ученики!

Перезвоном колокольным

Пусть звенят, звенят звонки!



Звени, звонок! Звени, звонок,

Уроки открывая.

Мы к знаньям движемся вперед,

Усталости не зная!



Звенит звонок: и весел, и горласт.

И радостью душа переполняется,

И расцветают лица у ребят:

Пришла пора, уроки начинаются!

***

В школе можно все узнать,

Место в жизни отыскать.

Если очень постараться.

Всех умнее можно стать.

Все получат здесь совет,

На любой вопрос - ответ.



Важно каждому понять:

В жизни много надо знать.

Если хочешь стать счастливым,

Времени нельзя терять!

***

Утром рано просыпайся,

Хорошенько умывайся,

Чтобы в школе не зевать,

Носом парту не клевать.

Приучай себя к порядку,

Не играй с вещами в прятки,

Каждой книжкой дорожи,

В чистоте портфель держи.

Одевайся аккуратно,

Чтоб смотреть было приятно,

На уроках не хихикай,

Стул туда-сюда не двигай.



